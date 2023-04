Biden sa v máji stretne s 18 predstaviteľmi tichomorských krajín

Port Moresby 29. apríla (TASR) - Prezident Spojených štátov Joe Biden sa v máji v Papue-Novej Guinei stretne s 18 predstaviteľmi krajín južného Tichomoria. V sobotu to oznámil papuánsky minister zahraničných vecí Justin Tkatchenko. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Šéf papuánskeho rezortu diplomacie vyhlásil, že Biden sa zúčastní na bilaterálnych rokovaniach a stretne sa aj s 18 predstaviteľmi štátov patriacich do Fóra tichomorských ostrovov (PIF). Na stretnutie prídu i premiéri Austrálie a Nového Zélandu.



Biden, ktorý do Papuy-Novej Guiney pricestuje 22. mája, sa stane prvým úradujúcim prezidentom USA za minimálne posledných sto rokov, ktorý túto tichomorskú krajinu navštívi. Šéf Bieleho domu sa v Papue-Novej Guinei zastaví na ceste zo summitu siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) v Japonsku na summit v austrálskom meste Sydney.



Bidenova cesta je reakciou na rýchlo rastúci strategický význam Papuy-Novej Guiney, a to v situácii, keď Spojené štáty a ich spojenci zápasia s Čínou o vplyv v celom ázijsko-tichomorskom regióne.



Špeciálny vyslanec USA Joseph Yun vyhlásil, že Spojené štáty "sa snažia dobehnúť roky relatívneho zanedbávania" Tichomoria, čo umožnilo Číne posilniť v tomto regióne svoj vplyv.



"Musíme zrýchliť tempo... Buďme k sebe úprimní, ide o strategické súperenie medzi nami a Čínou," podotkol Yun.



AFP pripomína, že Bidenovou návštevou v Papue-Novej Guinei by sa mohla sfinalizovať americko-papuánska zmluva o obrannej spolupráci, ktorá by umožnila spoločný výcvik ozbrojených síl a výstavbu bezpečnostnej infraštruktúry.