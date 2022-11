Biden sa v pondelok prvýkrát osobne stretne so Si Ťin-pchingom

Washington 10. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v pondelok pred summitom G20 v Indonézii prvýkrát osobne stretne so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Vo štvrtok to oznámil Biely dom. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



"Lídri budú diskutovať o úsilí prehĺbiť komunikačné kanály medzi Spojenými štátmi a Čínskou ľudovou republikou... a spolupracovať tam, kde sa naše záujmy zhodujú, pokiaľ ide o nadnárodné výzvy, ktoré majú dosah na medzinárodné spoločenstvo," uviedol Biely dom vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Reuters.



Stretnutie Bidena so Si Ťin-pchingom sa uskutoční v čase napätých obchodných vzťahov medzi Washingtonom a Pekingom a zvýšeného napätia v Taiwanskom prielive.



Summit G20 sa bude konať 15. a 16. novembra na indonézskom ostrove Bali.