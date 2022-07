Biden sa v Saudskej Arábii stretne aj s korunným princom Salmánom

Washington 8. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa počas budúcotýždňovej návštevy Saudskej Arábie stretne aj so saudskoarabským korunným princom Mohammedom bin Salmánom, ktorý však bude členom väčšej delegácie. Oznámil to vo štvrtok Biely dom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Prezident sa zúčastní na bilaterálnom stretnutí so saudskoarabským kráľom Salmánom a jeho pracovným kolektívom," povedal hovorca Bieleho domu John Kirby. Dodal, že členom tohto kolektívu je aj korunný princ. Prezident sa tak podľa Kirbyho stretne s Mohammedom bin Salmánom v rámci širšej skupiny.



Biden ešte ako prezidentský kandidát povedal, že vražda saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího v októbri 2018 zo Saudskej Arábie urobila "vyvrheľský" štát. Chášukdží písal pre americký denník The Washington Post a kriticky sa vyjadroval k režimu vo svojej vlasti. Zavraždili ho na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. Sám Biden minulý mesiac uviedol, že sa s korunným princom nechystá stretnúť, pripomína AFP.



Cesta amerického prezidenta sa uskutoční v dňoch 13.-16. júla a Biden na jej začiatku navštívi aj Izrael. Prezident má podľa Bieleho domu žiadať "viac spolupráce" v oblasti Blízkeho východu v záležitostiach ako ochrana vzdušného priestoru - najmä v spojitosti s Iránom a jeho programom balistických rakiet.