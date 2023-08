Biden sa v septembri zúčastní na summite G20 v Indii

Washington 23. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden vycestuje v septembri do Indie, aby sa tam osobne zúčastnil na summite G20, oznámil v utorok jeho poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Biden bude v Naí Dillí od 7. do 10. septembra a okrem summitu G20 absolvuje aj viacero stretnutí. Sullivan však nepriblížil, o aké konkrétne bilaterálne stretnutia by mohlo ísť.



Uviedol však, že sa budú zameriavať na medzinárodné záležitosti ako boj proti klimatickým zmenám, energie či zmierňovanie ekonomických a sociálnych dôsledkov vojny na Ukrajine.



Summit vrcholných predstaviteľov krajín G20 sa bude konať v Naí Dillí od 9. do 10. septembra. Členmi tejto skupiny sú Európska únia a veľké ekonomiky zo všetkých kontinentov vrátane USA, Číny, Ruska a Nemecka, píše DPA.



Biden sa však nezúčastní na summite krajín Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorý sa bude konať v Indonézskej metropole Jakarta tesne pred summitom G20. Namiesto neho bude na summite ASEAN Spojené štáty zastupovať americká viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá bude na návšteve Jakarty od 4. do 7. septembra.