Biden sa vo Varšave stretol s moldavskou prezidentkou Sanduovou

Varšava 21. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v utorok vo Varšave stretol s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou. Biden podľa vyhlásenia Bieleho domu na schôdzke zdôraznil pretrvávajúcu podporu zo strany USA voči Moldavsku. TASR o tom informuje na základe správy stanice CNN.



Cieľom podpory má byť podľa Bieleho domu pomôcť Moldavsku riešiť dôsledky ruskej invázie na susednú Ukrajinu, ako aj posilniť jeho "politickú a ekonomickú odolnosť", a to v zmysle demokratických reforiem aj energetickej bezpečnosti.



K stretnutiu dvojice došlo niekoľko dní po tom, ako americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že USA majú "hlboké obavy" zo snáh Ruska destabilizovať moldavskú vládu.



Samotná Sanduová dlhodobo vyjadruje obavy zo zámerov Ruska aj z prítomnosti ruských jednotiek v separatistickom regióne Podnestersko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom februára vyhlásil, že Kyjev odhalil plán ruských tajných služieb "na zničenie Moldavska". Obdobné varovanie o niekoľko dní neskôr zopakovala aj Sanduová, ktorá podľa vlastných slov dostala od partnerov z Ukrajiny upozornenie na to, že Rusko plánuje Moldavsko destabilizovať a prevziať v ňom moc.



Moldavsko s 2,6 miliónom obyvateľov leží medzi Rumunskom a Ukrajinou a žije v ňom početná ruská menšina. V posledných rokoch sa táto krajina orientuje prozápadne, čo Moskva kritizuje. Napätie medzi oboma krajinami ešte vzrástlo v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, a to práve vďaka tvrdeniam, že sa Kremeľ snaží destabilizovať situáciu v tejto bývalej sovietskej republike.



Podnestersko, ktoré zaberá asi 17 percent moldavského územia na hranici s Ukrajinou, vyhlásilo v roku 1992 nezávislosť, ktorú neuznal nijaký štát ani medzinárodná organizácia. V tomto regióne sa nachádza približne 1500 ruských vojakov, ktorí sú oficiálne označovaní ako mierové jednotky.