Biden sa vyjadril k obavám o svoj vysoký vek,odkázal, že sa cíti dobre

Washington 26. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu odkázal Američanom, že sa i napriek svojmu pokročilému veku cíti dobre, a upozornil na nebezpečenstvo, ktoré pre americkú demokraciu predstavuje exprezident USA Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Cítim sa dobre, som nadšený z perspektívy" byť druhé funkčné obdobie vo funkcii prezidenta, povedal šéf Bieleho domu, ktorý svoju opätovnú kandidatúru oznámil v utorok.



V prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia budúci rok v novembri, by Biden mohol opäť čeliť Trumpovi, ktorý je podľa prieskumov favoritom na republikánsku nomináciu.



Biden (80) je historicky najstarším prezidentom USA, na konci prípadného druhého funkčného obdobia by mal 86 rokov. Podľa prieskumu uskutočneného ešte pred oznámením jeho kandidatúry si približne polovica amerických demokratických voličov myslí, že súčasný šéf Bieleho domu by sa nemal v budúcoročných voľbách uchádzať o znovuzvolenie najmä pre svoj pokročilý vek.



Biden na tlačovej konferencii v Bielom dome uviedol, že rešpektuje ľudí, ktorí spochybňujú, či je vhodným kandidátom na veľmi namáhavú prácu prezidenta. Podľa jeho slov však ľudia uvidia volebný súboj a posúdia, "či na to má alebo nemá".



Na otázku, či si myslí, že iba on znovu dokáže poraziť Trumpa, odpovedal: "Možno nie som jediný, ale poznám ho dobre a viem, aké nebezpečenstvo predstavuje pre našu demokraciu."