Biden sa zúčastní na summitoch G7 v Nemecku a NATO v Madride

Washington 8. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa koncom júna stretne so spojencami v Nemecku a Španielsku. Cieľom oboch zastávok je "udržať pohromade krehkú koalíciu" proti ruskej invázii na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AP.



Biely dom v stredu oznámil, že Biden 25. júna odletí do Nemecka, aby sa zúčastnil na summite skupiny G7. Po stretnutí v bavorských Alpách odletí prezident USA 28. júna do Madridu, kde sa zúčastní na stretnutí členských krajín NATO.



Členmi skupiny G7 sú okrem USA aj Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko a Taliansko. Lídri budú počas summitu diskutovať o podpore Ukrajine, ale aj o potravinovej či energetickej kríze, ktorú spôsobila ruská agresia, uviedla vo vyhlásení tlačová tajomníčka Bieleho domu Karine Jeanová-Pierrová.



Počas summitu NATO v Madride sú lídri tejto Aliancie pripravení schváliť plány na jej transformáciu v nasledujúcom desaťročí vrátane posilnenia odstrašovania a obrany. Okrem toho budú diskutovať aj o prehĺbení partnerstiev s demokratickými partnermi v Európe a Ázii, spresnila Jeanová-Pierrová.



Biden chce podľa Bieleho domu tiež zabezpečiť vstup do NATO pre Fínsko a Švédsko. Podľa AP však v tomto ohľade musí americký prezident prekonať odpor zo strany Turecka, ktoré je členom Aliancie a k pristúpeniu oboch krajín má námietky.