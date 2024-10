Biden si myslí, že Izrael vo štvrtok nepodnikne odvetu za útok Iránu

Washington 3. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden si nemyslí, že "dnes prídu nejaké izraelské útoky proti Iránu". Biden to uviedol vo štvrtok v situácii, keď celý blízkovýchodný región napäto očakáva odpoveď Izraela na masívny raketový útok Teheránu z utorka večera.



Ako vo štvrtok informovala agentúra AFP, Biden súčasne na otázku novinára, či by Izraelu "dovolil" odvetné opatrenia proti Iránu, odpovedal: "V prvom rade, my Izraelu nedovoľujeme, my mu radíme". Vzápätí Biden na margo možnej odvety poznamenal: "A dnes sa nič nestane".



Biden pred novinármi v Bielom dome potvrdil, že sa viedla diskusia o možných izraelských útokoch na iránske ropné náleziská ako o možnej odvete za raketový útok Teheránu na Izrael.



"Diskutujeme o tom. Myslím, že by to bolo málo... tak či tak," reagoval Biden na otázku novinára, či podporuje izraelský úder na iránske ropné zariadenia.



Irán v utorok večer podnikol rozsiahly raketový útok na Izrael. Izraelskej protivzdušnej obrane sa údajne podarilo zneškodniť väčšinu zo 180 balistických rakiet.



Mohutný útok bol podľa Teheránu odvetou za zabitie viacerých vodcov a veliteľov proiránskych militantných skupín vrátane libanonského Hizballáhu, palestínskeho Hamasu a iránskych Revolučných gárd.