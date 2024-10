Biden si myslí, že je možné zastaviť súperenie medzi Izraelom a Iránom

Berlín 18. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden považuje za možné dohodnúť sa s Izraelom a Iránom takým spôsobom, ktorý by mohol na určitý čas ukončiť ich konflikt na Blízkom východe. Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), Biden v piatok v rozhovore s novinármi na záver svojej návštevy v Berlíne tiež vyhlásil, že vie, ako a kedy Izrael zareaguje na nedávne raketové útoky z Iránu. Ďalšie podrobnosti však Biden odmietol poskytnúť, píše TASR.



V súvislosti s útokmi, ktoré Irán podnikol na Izrael 1. októbra, vládne na Blízkom východe veľké napätie, pripomína TOI.



Podľa Bidenovho názoru existuje príležitosť, že "pravdepodobne dokážeme vyriešiť záležitosť s Izraelom a Iránom spôsobom, ktorý na určitý čas ukončí konflikt... a zastaví následné otrasy".



Ako dodal, verí, že je možné pracovať na prímerí v Libanone. Uviedol súčasne, že dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy bude ťažšie.



Podľa britského denníka The Guardian Biden už po prílete do Nemecka na stretnutie s európskymi lídrami vyhlásil, že v súvislosti s vyhliadkami na prímerie v Pásme Gazy pociťuje "väčšiu nádej". Dodal, že v najbližších štyroch alebo piatich dňoch pošle do Izraela ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena.



Blinken v spoločnom vyhlásení so svojou nemeckou rezortnou kolegyňou Annalenou Baerbockovou uviedol, že zabitie vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Jahjá Sinwára "môže byť impulzom na ukončenie konfliktu" v Pásme Gazy. Ministri dodali, že Sinwár "stál v ceste prímeriu".



Apelovali súčasne na prepustenie všetkých rukojemníkov zajatých pri vpáde palestínskych militantov na juh Izraela a už rok zadržiavaných v Pásme Gazy. Zároveň však podľa ministrov musí byť poskytnutá humanitárna pomoc civilistom v Pásme Gazy. Ministri zhodne deklarovali, že Nemecko a Spojené štáty na tom budú pracovať spolu so svojimi partnermi.