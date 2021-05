Biden si na výročie smrti bin Ládina pripomenul obete z 11. septembra

Washington 2. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden si pri príležitosti desiateho výročia smrti Usámu bin Ládina pripomenul obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 a uistil verejnosť, že USA budú pozorne sledovať situáciu v Afganistane aj po tom, ako odtiaľ odíde posledný americký vojak. Biden to uviedol vo vyhlásení zverejnenom Bielym domom, z ktorého cituje agentúra AFP.



"Je to okamih, na ktorý nikdy nezabudnem," spomínal Biden na operáciu amerických špeciálnych síl v pakistanskom meste Abbottábád, počas ktorej pred desiatimi rokmi zabili vodcu teroristickej organizácie al-Káida a strojcu útokov z 11. septembra Usámu bin Ládina. Biden vtedy ako viceprezident USA operáciu sledoval z takzvanej situačnej miestnosti Bieleho domu.



Biden vo vyhlásení ďalej vyjadril uznanie vtedajšiemu prezidentovi Barackovi Obamovi za jeho rozhodnutie schváliť v roku 2011 túto tajnú operáciu, ako aj príslušníkom špeciálnych síl, ktorí ju vykonali.



"Dodržali sme prísľub rodinám, ktoré 11. septembra prišli o svojich blízkych: že nikdy nezabudneme na tých, ktorých sme stratili, a že Spojené štáty nikdy neupustia od svojho záväzku zabrániť ďalším útokom na našu vlasť," pokračuje vyhlásenie.



Severoatlantická aliancia začala vo štvrtok 29. apríla s odsunom svojich vojakov z Afganistanu. Aliancia sa rozhodla ukončiť svoju misiu po tom, čo Biden oznámil stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu. Ten začal 1. mája a do 11. by mal byť ukončený.



"Budeme naďalej monitorovať a narúšať všetky hrozby voči USA, ktoré sa v Afganistane vyskytnú. A v spolupráci s našimi spojencami a partnermi po celom svete budeme bojovať proti teroristickým hrozbám voči našej vlasti a záujmom," uviedol Biden v súvislosti so stiahnutím amerických vojsk z tejto stredoázijskej krajiny.