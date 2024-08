Biden: Ak Trump prehrá voľby, nepríde k pokojnému odovzdaniu moci

Washington 8. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden si nemyslí, že príde k pokojnému odovzdaniu moci v krajine, ak v novembrových prezidentských voľbách porazí demokratka Kamala Harrisová republikána Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Biden (81) stiahol svoju opätovnú kandidatúru na prezidenta v júli a ako nominanta demokratov vo voľbách ho nahradila jeho viceprezidentka Kamala Harrisová.



Americký prezident v rozhovore pre televíziu CBS upozornil, že vyhlásenia Trumpa, že nebude akceptovať prehru, treba brať vážne. "To, čo hovorí, myslí vážne.... všetko to že, 'ak prehráme, nastanú jatky'," uviedol Biden v rozhovore, ktorého úryvky zverejnili v stredu.



Na otázku, či si myslí, že v januári príde k pokojnému odovzdaniu moci, Biden odpovedal: "Ak Trump prehrá, nie som o tom presvedčený." Celý rozhovor by CBS mala odvysielať v nedeľu.



Biden počas svojej prezidentskej kampane často hovoril o tom, ako Trumpovi podporovatelia v januári 2021 vtrhli do Kapitolu po prehre voľbách. Republikánsky kandidát stále trvá na tom, že voľby v roku 2020 boli ukradnuté.



Americký prezident v rozhovore pre CBS Trumpa obvinil z toho, že sa v amerických štátoch snaží do dôležitých volebných funkcií dosadiť svojich spojencov, aby mohol ovplyvňovať sčítavanie hlasov. "Svoju krajinu nemôžete milovať, len ak vyhráte," povedal šéf Bieleho domu.



Biden Trumpa dlhodobo vykresľuje ako hrozbu pre americkú demokraciu. Harrisová sa počas svojej kampane občas tiež venuje tejto téme, no sústreďuje sa viac na pozitívnu víziu, konštatuje AFP.