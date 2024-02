Biden si pomýlil Macrona s jeho zosnulým predchodcom Mitterrandom

Washington 6. februára (TASR) — Americký prezident Joe Biden si na nedeľňajšom predvolebnom podujatí pomýlil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s jeho predchodcom Françoisom Mitterrandom, ktorý zomrel pred 28 rokmi, a navyše ho označil za prezidenta Nemecka. Videozáznam s týmto prešľapom sa v pondelok začal rýchlo šíriť internetom, uviedla v utorok agentúra AFP.



Na podujatí v Las Vegas 81-ročný Biden, ktorý v novembrových prezidentských voľbách bude takmer s istotou opäť kandidovať za demokratov, hovoril o Macronovej reakcii na prejav na summite G7 v roku 2020.



Biden povedal: "A Mitterrand z Nemecka — myslím z Francúzska, sa na mňa pozrel a povedal: 'Vieš čo – prečo – na ako dlho si sa vrátil?'" Prepis Bidenovho vyjadrenia, ktorý neskôr distribuoval Biely dom, obsahoval správne meno šéfa Elyzejského paláca uvedené v zátvorkách.



Mitterrand bol francúzskym prezidentom v rokoch 1981 - 1995. Zomrel 8. januára 1996.



Nie je to prvé verbálne "zakopnutie" Bidena, najstaršieho úradujúceho prezidenta Spojených štátov. Na konferencii v septembri 2022 si zrejme myslel, že medzi poslucháčmi je aj poslankyňa Jackie Walorski, ktorá zomrela predchádzajúci mesiac. Biden povedal: "Jackie, si tu? Kde je Jackie?" A dodal: "Myslím, že by tu mala byť."



Minulý rok v apríli si Biden akurát v Írsku vo svojom prejave pomýlil All Blacks, národný rugbyový tím Nového Zélandu, s britskou vojenskou jednotkou Blacks and Tans, ktorá je tam známa svojou úlohou v írskej vojne za nezávislosť (1919 – 1921).



Podobné prešľapy sa však nevyhýbajú ani Bidenovmu najpravdepodobnejšiemu vyzývateľovi v prezidentských voľbách, 77-ročnému bývalému republikánskemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Ten si v januári pomýlil Nikki Haleyovú, bývalú veľvyslankyňu USA pri OSN a jeho súčasnú vnútrostranícku súperku v boji o Biely dom, s bývalou demokratickou predsedníčkou Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou. Haleyová následne spochybnila Trumpovu duševnú spôsobilosť stať sa opäť prezidentom.