Biden si pred prezidentskými voľbami založil profil na TikToku

Washington 12. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden si v nedeľu založil profil na sociálnej sieti TikTok a zverejnil tam svoje prvé video dlhé 26 sekúnd. Platforma poskytuje priestor na oslovenie prevažne mladých voličov pred prezidentskými voľbami, ktoré sa budú v USA konať v novembri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



TikTok vlastní čínska spoločnosť ByteDance a mnohí americkí politici ju v posledných rokoch obviňovali, že slúži na šírenie propagandy čínskej vlády, čo spoločnosť opakovane poprela. Najvýraznejšia kritika prišla z radov Republikánskej strany, no aj od členov Bidenovej vlády.



Viaceré štáty aj federálna vláda USA zároveň zakázali používanie aplikácie na vládnych zariadeniach. Štát Montana ju chcel dokonca zakázať úplne, čo však vlani v decembri zablokoval americký súd.



Biden sa vo svojom prvom videu na profile @bidenhq vyjadruje k rôznym témam od politiky až po finále ligy amerického futbalu, takzvaný Super Bowl.



Povedal napríklad, že radšej sleduje samotný futbal než špeciálne reklamy a hudobné vystúpenia, ktoré sa konajú počas prestávok, a tento rok na nich vystúpi napríklad americký spevák Usher.



Bidena sa vo videu opýtali aj na to, či existovalo tajné sprisahanie s cieľom zmanipulovať nedeľnú hru tak, aby zvíťazil tím Kansas City Chiefs. V tomto tíme totiž hrá americký futbalista Travis Kelce, ktorý v súčasnosti randí s americkou popovou speváčkou Taylor Swiftovou. Tá mala podľa tvrdení konšpirátorov výmenou za víťazstvo podporiť Bidena vo voľbách, k čomu napriek nedeľnému víťazstvu tohto tímu nedošlo. Prezident na to žartovne odpovedal: "Keby som vám to povedal, dostal by som sa do problémov."



Video sa končí otázkou, či Biden uprednostňuje seba alebo republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. "Robíte si žarty? Bidena," odpovedal so smiechom.



Hoci Washington naďalej pozorne skúma TikTok, zdá sa, že ďalšie patrenia na federálnej úrovni sa už nechystajú. "Teraz sa zdá, že zákaz bol skôr presadzovaný na získanie politických bodov a že nešlo o serióznu legislatívnu snahu," povedal v tejto spojitosti pre britský denník The Guardian obhajca občianskych práv David Greene.