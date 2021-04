Biden si spustením vlajok uctil policajta zabitého pri Kapitole

Washington 3. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden nariadil spustiť na pol žrde vlajky na budove Bieleho domu na počesť policajta, ktorý prišiel o život v piatok po tom, ako muž vrazil s vozidlom do dvoch policajtov pred sídlom Kongresu USA. Vlajky zostanú spustené do 6. apríla, píše agentúra AP.



Biden a prvá dáma Jill Bidenová sú podľa prezidentových slov zdrvení smrťou policajta Williama Evansa, ktorý v radoch Polície Kapitolu (USCP) pôsobil 18 rokov. Ďalší príslušník USPC pri útoku utrpel zranenia. Vlajky budú na pol žrde spustené aj na všetkých budovách federálnej vlády, píše na svojej webovej stránke stanica CNN.



Útok sa odohral popoludní na kontrolnom stanovišti pri komplexe amerického Kapitolu vo Washingtone. Vodiča postrelili, keď z auta vyšiel s nožom v ruke. Následne tiež zomrel v nemocnici.



Úrady oznámili, že útok podľa všetkého nesúvisí s terorizmom. Zatiaľ okrem toho nič nenasvedčuje spojeniu s nepokojmi v Kapitole zo 6. januára.



V hlavnom meste USA panuje napätie aj takmer tri mesiace po tom, ako dav ozbrojených vzbúrencov vtrhol do sídla Kongresu, keď zákonodarcovia potvrdzovali víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách. Pri vtedajších nepokojoch zomrelo päť ľudí vrátane policajta z USCP.



Komplex Kapitolu po piatkovom incidente uzavreli a pracovníkom povedali, že nemôžu z budov vychádzať ani do nich vchádzať. Videozábery ukázali mobilizáciu vojakov Národnej gardy.