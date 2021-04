Biden si v prípade vraždy Afroameričana Floyda želá správny verdikt

Washington 20. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok vyjadril nádej, že v súdnom procese s bývalým policajtom obvineným z vraždy Afroameričana Georgea Floyda bude vynesený "ten správny verdikt". Celý prípad je podľa Bidenovho názoru úplne jasný, informovali agentúry AP a AFP.



"Dôkazy sú podľa mňa úplne presvedčivé," povedal Biden s tým, že takto jednoznačne sa mohol vyjadriť jedine preto, že ho už nemôžu počuť členovia súdnej poroty. Tí už totiž v úplnej izolácii od okolitého sveta rozhodujú o vine alebo nevine expolicajta Dereka Chauvina obžalovaného z Floydovho zabitia.



"Modlím sa, aby bol vynesený verdikt tým správnym verdiktom," vyjadril sa Biden.



Biely dom v utorok oznámil, že Biden v pondelok telefonoval s Floydovou rodinou, ktorá je podľa jeho slov momentálne vystavená veľkému tlaku a chcel jej preto vyjadriť svoju podporu. "Prezident Biden včera hovoril s rodinou Georgea Floyda a ubezpečil ju o svojich modlitbách," napísala na Twitteri Bidenova hovorkyňa Jen Psakiová.



"Je to dobrá rodina, ktorá si želá pokoj a zmierenie bez ohľadu na to, aký bude verdikt," citovala Bidena agentúra AP.



Floydov brat Philonise skôr v utorok pre stanicu NBC News potvrdil, že telefonovali s Bidenom, ktorý počas svojho života tiež stratil viacero blízkych členov rodiny. "(Biden) vie, aké to je stratiť člena rodiny. Vie, čo zažívame," uviedol. "Len nám chcel povedať, že sa za nás modlí a dúfa, že všetko dobre dopadne," dodal.



Proces so Chauvinom, obvineným z vraždy, zabitia a vraždy tretieho stupňa, sa začal v meste Minneapolis koncom marca. Bývalému policajtovi, ktorý podľa obžaloby nedodržal policajné postupy, keď Floydovi kolenom kľačal na krku napriek tomu, že sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať, hrozí až 40 rokov väzenia.



Dvanásťčlenná porota, ktorá v súdnej sieni mimo kamier tri týždne sledovala proces, sa v utorok znova zišla, aby sa radila o rozsudku. Po tom, čo v pondelok jej členovia niekoľko hodín diskutovali za zatvorenými dverami, pokračovali po prestávke v rozhodovaní aj v utorok.