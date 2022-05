Biden: Šírenie opičích kiahní v USA a Európe by nás malo znepokojovať

Soul 22. mája (TASR) - Prípady opičích kiahní zaznamenané v Európe a USA sú niečím, čo by nás malo znepokojovať. V nedeľu to uviedol americký prezident Joe Biden, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Biden sa takto k ochoreniu prvýkrát verejne vyjadril krátko pred odletom z Južnej Kórey do Japonska. "Zatiaľ som nebol oboznámený s úrovňou rizika, ale je to niečo, čoho by sa mal obávať každý," povedal americký prezident. Dodal, že v súčasnosti vedci posudzujú, ktorá vakcína by proti tomuto ochoreniu mohla byť účinná.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan pred odletom do Tokia uviedol, že Spojené štáty majú zásoby vakcín, ktoré môžu pomôcť pri liečení tohto ochorenia.



Opičie kiahne sú vírusová choroba, ktorá sa obvykle vyskytuje v oblasti strednej a západnej Afriky. Šírenie ochorenia mimo tejto oblasti je zriedkavé, vysvetľuje AP.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu oznámila, že 12 členských štátov, kde sa táto choroba bežne nevyskytuje, hlásilo dosiaľ 92 potvrdených prípadov nákazy opičími kiahňami a 28 prípadov podozrenia na toto ochorenie. Organizácia očakáva, že ďalšie prípady infekcie pribudnú.



Podľa amerického Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) sa vírus prenáša najmä kvapôčkami šírenými vzduchom, ale aj kontaktom s telesnými tekutinami, krvou alebo vriedkami postihnutého.



Medzi typické príznaky nákazy opičími kiahňami patria vyrážky. Nakazení môžu mať teplotu a pociťovať bolesť hlavy, chrbta a únavu. Inkubačná doba ochorenia je zvyčajne 6 – 13 dní, no v ojedinelých prípadoch môže byť aj dlhšia.