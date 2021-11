Biden: Situácia na poľsko-bieloruských hraniciach je znepokojujúca

Washington 13. novembra (TASR) - Spojené štáty sú znepokojené situáciou na poľsko-bieloruských hraniciach, cez ktoré sa tisícky migrantov snažia dostať do Európskej únie, všíma si agentúra DPA.



"Domnievam sa, že (tá situácia) je veľmi znepokojujúca," povedal v piatok americký prezident Joe Biden. "Naše znepokojenie sme už tlmočili Rusku a vedieme o ňom dialóg s Bieloruskom," povedal v piatok najvyšší americký predstaviteľ novinárom v záhrade Bieleho domu.



Moskva je hlavným podporovateľom dlhoročného bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, vysvetľuje DPA. Európska únia Lukašenka obviňuje, že ako odvetu za sankcie uvalené na svoju krajinu zámerne posiela migrantov cez poľské hranice do EÚ.



Podľa Poľska Lukašenko takto nalákal už zhruba dve tisícky migrantov, prevažne Kurdov z Blízkeho východu, aby prišli do Bieloruska s tým, že ich plánuje poslať cez hranice.



Poľsko však týchto migrantov odmieta prijať a výsledkom je, že v okolí hraníc uviazli v mrazivých teplotách tisíce zúfalých ľudí, ktorí sú obkolesení ozbrojenými zložkami oboch krajín.