Biden: Slovné útoky na haitských prisťahovalcov sa musia skončiť

Washington 13. septembra (TASR) - Útoky na haitských migrantov v USA sa "musia skončiť", vyhlásil v piatok americký prezident Joe Biden po tom, ako prezidentský kandidát Republikánskej strany Donald Trump v predvolebnej debate s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou šíril nepravdivé a hanlivé tvrdenia o haitských prisťahovalcoch v štáte Ohio. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a denníka The New York Times.



Počas predvolebnej debaty Trump kritizoval kroky Bidenovej administratívy v oblasti migrácie a uviedol, že dovolila miliónom migrantov vstúpiť do USA. Pri poukazovaní na problémy v mestách zaťažených migráciou uviedol, že haitskí prisťahovalci v meste Springfield v štáte Ohio "jedia psy a mačky" miestnych obyvateľov. Predstavitelia mesta uviedli, že nič nenasvedčuje tomu, že tieto tvrdenia sú založené na pravde.



"Je jednoducho nesprávne, že hrdá haitská komunita je teraz v tejto krajine vystavená útokom," povedal Biden, ktorý dodal, že "v Amerike pre takéto tvrdenia nie je miesto".



The New York Times uvádza, že v meste Springfield sa v uplynulých rokoch usadilo veľké množstvo Haiťanov. Ich prítomnosť pomohla tamojšej ekonomike, avšak na druhej strane výrazne zaťažila miestne zdravotnícke a školské zariadenia. Podľa niektorých odhadov sa ich do mesta prisťahovalo až 20.000.



Bidenova administratíva poskytla dočasné útočisko státisícom haitských migrantov, ktorí opustili svoju domovinu pre pretrvávajúce násilnosti a mimoriadne zlú ekonomickú situáciu v krajine.