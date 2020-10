Biden sľubuje bezplatné vakcíny na koronavírus pre všetkých Američanov

Wilmington 24. októbra (TASR) - Demokratický kandidát na prezidenta Spojených štátov Joe Biden v piatok v meste Wilmington v štáte Delaware vyhlásil, že ak by vyhral voľby, zabezpečil by, aby boli vakcíny na nový koronavírus dostupné zadarmo pre všetkých Američanov - aj tých, čo nemajú zdravotné poistenie. Informovala o tom agentúra AFP.



"Keď budeme mať bezpečnú a účinnú vakcínu, musí byť bezplatná pre všetkých - či ste poistený alebo nie," zdôraznil Biden, ktorý len 11 dní pred prezidentskými voľbami predstavil svoj plán na boj s pandémiou COVID-19. Milióny ľudí v USA nemajú z finančných dôvodov žiadne zdravotné poistenie, pripomína AFP.



To, že vakcína na koronavírus by mala byť bezplatná, podporuje i prezident Donald Trump. Ten tvrdí, že bude k dispozícii už v nasledujúcich týždňoch.



Biden počas svojho prejavu znova kritizoval Trumpa a jeho prístup k zvládaniu pandémie - Trump podľa neho ešte vždy nemá žiaden presvedčivý plán na zastavenie šírenia nákazy.



Ak by sa Biden stal prezidentom USA, chcel by v rámci boja proti koronavírusu navýšiť kapacity testovania, dosiahnuť povinné nosenie rúšok v celej krajine a rozšíriť výrobu ochranných odevov v krajine, približuje agentúra DPA.



Spojené štáty zaznamenali za štvrtok 77.640 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Doposiaľ v krajine novému koronavírusu podľahlo 224.280 ľudí a viac ako 8,5 milióna sa nakazilo.