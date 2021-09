Biden so Zelenským hovorili o zvrchovanosti Ukrajiny

Washington 2. septembra (TASR) - Prezident Spojených štátov Joe Biden potvrdil v stredu na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským záväzok USA voči teritoriálnej celistvosti Ukrajiny a ponúkol Kyjevu 60 miliónov dolárov na pomoc pri zaistení bezpečnosti, kedže krajina čelí ruskej agresii.



"Pracujeme na obnovení komisie zameranej na strategické partnerstvo medzi našimi národmi, tiež na uzatvorení rámcovej zmluvy založenej na osnovách obranného partnerstva a pripravujeme nový 60 miliónový balík," uviedol Biden na začiatku stretnutia.



Lídri oboch krajín sa tiež dohodli, že USA a Ukrajina budú naďalej vystupovať proti ruskému plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), pretože ho vnímajú ako hrozbu voči energetickej bezpečnosti Európy, píše TASS.



Biden tiež spomenul svoju poslednú návštevu Ukrajiny a uviedol, že sa teší na to, ako možno čoskoro opäť navštívi túto krajinu.



Zelenskyj pricestoval v utorok do Washingtonu na pracovnú návštevu, počas ktorej sa stretol s Bidenom. Podľa Bieleho domu je stretnutie prezidentov "prejavom solidarity" medzi týmito dvoma krajinami.



Stretnutie prišlo po tom, čo Bidenova administratíva v júli oznámila dohodu s Nemeckom, ktorá umožní dokončenie plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) popod Baltské more bez toho, aby Nemecko či Rusko čelili novým americkým sankciám.