Biden: Som šťastný, že budem debatovať s Trumpom

Washington 26. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok povedal, že je ochotný neskôr na jeseň debatovať so svojím pravdepodobným republikánskym oponentom Donaldom Trumpom. Ide o jeho doteraz najrozhodnejšie vyjadrenie na túto tému. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AP.



Prezident to povedal počas interview na stanici Sirius XM s rozhlasovým moderátom Howardom Sternom. Bidena sa opýtal, či sa zúčastní na debatách proti Trumpovi.



"Áno, niekedy. Neviem, kedy," uviedol Biden. "Ale som šťastný, že s ním budem debatovať."



Takto neurčito sa vyjadroval aj predtým. V marci napríklad povedal, že to, či bude debatovať s Trumpom, "závisí od jeho správania".



Chris LaCivita, vysokopostavený poradca Trumpovej volebnej kampane, na Bidenove výroky zareagoval na sociálnej sieti X: "Ok, zorganizujme to!" Trumpov tím už predtým uviedol, že bývalý prezident je "ochotný debatovať kedykoľvek, kdekoľvek a všade". Trump sa však doteraz nezúčastnil na žiadnych debatách v rámci republikánskych primárok.



Komisia pre prezidentské debaty už oznámila dátumy a miesta troch debát prezidentských kandidátov: 16. septembra v San Marcose v Texase, 1. októbra v Petersburgu vo Virgínii a 9. októbra v Salt Lake City v Utahu. Jediná debata viceprezidentských kandidátov je naplánovaná na 25. septembra v Eastone v Pensylvánii.



Biden oproti svojím predchodcom dáva pomerne málo interview pre tlač a jeho poradcovia vyberajú skôr médiá mimo tých tradičných, ktoré pokrývajú činnosť prezidenta vo Washingtone.