Biden spochybnil Trumpov prísľub o skorej dostupnosti vakcíny

Moosic 18. septembra (TASR) - Kandidát Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov Joe Biden ostro skritizoval výrok súčasného prezidenta Donalda Trumpa o tom, že vakcína proti ochoreniu COVID-19 môže byť dostupná už v priebehu niekoľkých týždňov. Zároveň varoval Američanov, že Trumpovi v tomto smere nemožno dôverovať, informovala v piatok agentúra Reuters.



Biden sa tak vyjadril vo štvrtok na prvej osobnej debate s voličmi so série Town Hall (Radnica), ktoré pravidelne organizuje spravodajská stanica CNN.



Debata prebehla na predmestí mesta Scranton v Pensylvánii, a to pod holým nebom a v drive-in formáte, aby sa zamedzilo šíreniu koronavírusu. Biden s moderátorom boli na pódiu, zatiaľ čo občania sedeli na stoličkách pred svojimi zaparkovanými autami.



"Tá myšlienka, že vakcína bude existovať už zajtra a všetko bude v poriadku, proste nie je racionálna," povedal Biden.



Trump tento týždeň povedal, že vakcína na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom by mohla byť pripravená na distribúciu ešte pred nastávajúcimi prezidentskými voľbami, ktoré sa majú uskutočniť 3. novembra.



Viacero popredných zdravotníckych expertov, vrátane riaditeľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Roberta Redfielda, sa však vyjadrilo, že očkovacia látka bude zrejme všeobecne dostupná až od polovice roku 2021.



Trump v tejto súvislosti obvinil svojho demokratického súpera zo šírenia "protivakcinačnej rétoriky". Biden však naďalej zdôrazňuje, že vo veci bezpečnosti vakcíny sa bude riadiť výlúčne odporúčaniami vedcov.