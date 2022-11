Biden spochybnil Zelenského tvrdenie o rakete, ktorá dopadla v Poľsku

Washington 17. novembra (TASR) – Americký prezident Joe Biden spochybnil vo štvrtok tvrdenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že raketa, ktorá v utorok dopadla v Poľsku a zabila dvoch ľudí, nebola ukrajinského pôvodu. TASR informácie prevzala od agentúry Reuters a stanice Sky News.



"To nie sú dôkazy," povedal Biden novinárom v Bielom dome po návrate z cesty do Ázie, keď sa ho spýtali na Zelenského vyjadrenia.



Ukrajinský prezident v stredu povedal, že nepochybuje, že raketa "nebola ukrajinská". Vyzval tiež, aby ukrajinským predstaviteľom umožnili prístup na miesto výbuchu.



Biden predtým uviedol, že vzhľadom na trajektóriu rakety nie je pravdepodobné, že priletela z Ruska.



Výbuch v poľskej dedine Przewodów, asi šesť kilometrov od ukrajinskej hranice, vyvolal medzinárodný rozruch vzhľadom na obavy, že by mohlo ísť o ruský útok na územie NATO. Moskva zodpovednosť poprela s tým, že ruské sily túto raketu nevystrelili.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a ďalší predstavitelia vrátane poľských uviedli, že do Poľska zrejme dopadla strela ukrajinskej protivzdušnej obrany, ktorá reagovala na ruské raketové útoky.