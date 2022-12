Biden: Spojené štáty budú stáť pri Ukrajine tak dlho, ako bude treba

Americký prezident Joe Biden (vpravo) kráča s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pred ich stretnutím v Bielom dome vo Washingtone 21. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Prezident Joe Biden drží darček, ktorý dostal od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počas stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu v stredu 21. decembra 2022 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 22. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden prisľúbil v stredu Ukrajine a jej obyvateľom, že v boji proti Rusku nebudú nikdy sami a Spojené štáty budú stáť po ich boku tak dlho, ako to bude potrebné. Šéf Bieleho domu to povedal počas tlačovej konferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo Washingtone, informuje TASR.uviedol Biden s tým, žeAmerický prezident ďalej dodal, že Rusko používa zimu ako zbraň proti obyvateľom Ukrajiny.povedal Biden.Zároveň dodal, že ruský prezident Vladimir Putincitujú Bidena televízia Sky News a denník The Guardian.Šéf Bieleho domu okrem toho znovu poukázal na nový balík pomoci v hodnote 1,85 miliardy amerických dolárov, ktorého súčasťou budú aj systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot. Tento balík USA avizovali v spojitosti so stredajšou návštevou Zelenského vo Washingtone.Zelenskyj počas konferencie Bidenovi poďakoval za tento nový balík pomoci a systémy Patriot, ktoréZelenského návšteva Washingtonu je jeho prvou zahraničnou cestou od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu 24. februára. To, že mohol vycestovať podľa Zelenského znamená, že situácia na Ukrajine je vďaka pomoci USA, píše agentúra AP.uviedol Zelenskyj s tým, že vojna sa skončí, keď bude obnovená suverenita, sloboda a územná celistvosť jeho krajiny.Zelenskyj navštívil Spojené štáty presne 300 dní po začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu. Jeho cesta bola podľa AP zameraná na posilnenie podpory, ktorú Ukrajina má v Spojených štátoch a iných krajinách, v súvislosti s obavami, že spojenci Ukrajiny začínajú byť unavení z finančne nákladnej vojny, ktorá navyše vo svete narúša dodávky potravín a energií.uistil Zelenského Biden.