Biden: Spojené štáty nepodporujú nezávislosť Taiwanu

Washington 13. januára (TASR) - Spojené štáty nepodporujú nezávislosť Taiwanu. Vyhlásil to v sobotu americký prezident Joe Bidena po zverejnení výsledkov taiwanských prezidentských volieb. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Prezidentské voľby na Taiwane vyhral v sobotu kandidát vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP) Laj Čching-te, ktorý odmieta nátlak Číny a prisľúbil, že sa Pekingu postaví a bude sa usilovať o rokovania.



"Nezávislosť Taiwanu nepodporujeme," uviedol Biden v reakcii na sobotňajšie prezidentské voľby. Niekoľko hodín pred otvorením volebných miestností na Taiwane pritom Washington vyhlásil, že narušenie volieb zo strany akejkoľvek krajiny bude neakceptovateľné.



Na výsledky volieb reagoval v sobotu i americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý zagratuloval Lajovi k víťazstvu. Blinken vo vyhlásení uviedol, že Spojené štáty majú stále "záväzok voči mieru a stabilite naprieč Taiwanským prielivom a voči mierovému riešeniu rozdielov bez donucovania a nátlaku".



Laj sa vykreslil ako obranca demokratického spôsobu života Taiwanu a Čína ho označila za hrozbu pre mier. Svojím víťazstvo vo voľbách zaistil strane DPP tretie funkčné obdobie. DPP sa tak stala prvou stranou, ktorej sa to podarilo od začiatku zavedenia priamej voľby prezidenta v roku 1996.



Výsledky hlasovania podľa Pekingu ukázali, že taiwanská vládnuca Demokratická pokroková strana (DPP) "nemôže reprezentovať hlavnú verejnú mienku na tomto ostrove", vyhlásila v reakcii na volebné víťazstvo DPP v sobotu Čína. Zároveň uviedla, že opätovné zjednotenie Číny a Taiwanu je naďalej "nevyhnutné".



Komunistická vláda v Pekingu považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom nevylučuje ani použitie vojenskej sily.



Spojené štáty sú najdôležitejším medzinárodným podporovateľom Taiwanu. Sú tiež dôležitým dodávateľom zbraní do Taiwanu aj napriek tomu, že s týmto ostrovom nemajú oficiálne diplomatické vzťahy. Bidenova administratíva sa pritom obávala, že voľby na Taiwane by mohli spôsobiť eskaláciu konfliktu s Pekingom.