Biden: Spojené štáty neuznávajú jurisdikciu ICC

Washington 23. mája (TASR) - Spojené štáty neuznávajú jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu (ICC) a medzi Izraelom a Hamasom neexistuje žiadna rovnosť, vyhlásil vo štvrtok americký prezident Joe Biden. TASR píše podľa agentúry Reuters.



Opäť tak reagoval na návrh hlavného prokurátora ICC Karima Khana, ktorý požiadal sudcov ICC o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a izraelského ministra obrany Joava Galanta, ako aj na vodcov Hamasu Jahju Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníju. Americký prezident predtým označil návrh na vydanie zatykača na izraelských predstaviteľov za nehorázny.



Prokurátorovu žiadosť vo vyhlásení odmietol aj americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken. Dodal, že rozhodnutie ICC v prospech vydania zatykača na izraelských politikov by mohlo ohroziť rokovania o prímerí, výmene zajatcov a zvýšení objemu humanitárnej pomoci prúdiacej do Pásma Gazy.



Predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu USA Mike Johnson v utorok povedal, že lídri republikánov v snemovni zvažujú zavedenie sankcií proti Medzinárodnému trestnému súdu.



Khan v návrhu na vydanie zatykačov uviedol, že existujú dôvody domnievať sa, že spomínaní predstavitelia Izraela a Hamasu nesú trestnú zodpovednosť za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.



Izrael ani USA nie sú členskými krajinami ICC. Súd so sídlom v Haagu však tvrdí, že má právomoc nad Pásmom Gazy, východným Jeruzalemom a Západným brehom Jordánu od roku 2015, keď sa Palestínčania k ICC pripojili, píše CNN.