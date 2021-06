Biden: Spojené štáty potrebujú silné NATO

Brusel 14. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty podporujú silnú Severoatlantickú alianciu. Uviedol to počas stretnutia s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Bruseli.



Schôdzka prebehla pred začiatkom bruselského summitu 30-člennej Aliancie.



"Silné NATO je pre Ameriku nevyhnutné... Máme tu nové výzvy. Máme Rusko, ktoré nekoná spôsobom, v ktorý sme dúfali... To isté platí aj pre Čínu," uviedol Biden.



Šéf Bieleho domu zároveň zopakoval svoje vyjadrenie z nedeľňajšieho summitu G7, že záväzok vzájomnej obrany spojencov z NATO považuje za "svätú povinnosť". "Chcem, aby celá Európa vedela, že pre USA to platí," zdôraznil.



Biden tiež ocenil, že tohto roku 10 členských krajín NATO splní svoje záväzky o dvojpercentných rozpočtových výdavkoch na obranu a ďalšie krajiny smerujú k naplneniu tohto cieľa.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)