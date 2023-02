Biden: Spojené štáty sa nesnažia vyvolať konflikt s Čínou

Washington 9. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v noci na štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty sa nesnažia vyvolať konflikt s Čínou ani napriek napätiu, ktoré medzi týmito krajinami vzniklo v súvislosti so zostrelením údajného čínskeho špionážneho balóna. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"S Čínou budeme súperiť, ale konflikt nevyhľadávame. A to je zatiaľ aj tento prípad," vyhlásil Biden. Na otázku, či incident spôsobil zásadné zhoršenie vzťahov medzi Washingtonom a Pekingom, šéf Bieleho domu odpovedal záporne.



Balón bol nad západom USA zaznamenaný 2. februára. Počas pomalého letu nad stredom Spojených štátov údajne preletel ponad niekoľko prísne tajných vojenských objektov, kým ho 4. februára nezostrelila stíhačka pri pobreží Atlantického oceánu.



Čína tvrdí, že išlo o civilný balón používaný na meteorologické účely, ktorý sa nedopatrením dostal mimo stanovenej trasy. Washington to odmieta s tým, že to bolo sofistikované špionážne zariadenie.



Podľa amerických predstaviteľov boli podniknuté protiopatrenia, ktoré mali zariadeniam na balóne znemožniť získať tajné informácie.