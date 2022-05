Biden: Spojené štáty sú odhodlané vojensky brániť Taiwanu

Tokio 23. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden zopakoval v pondelok záväzok Spojených štátov vojensky brániť Taiwan v prípade čínskej invázie. Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril počas návštevy Japonska, informuje agentúra AFP.



"K tomuto sme sa zaviazali," odpovedal Biden na otázku, či by USA vojensky zasiahli, ak by sa komunistická Čína rozhodla násilím zmocniť sa Taiwanu, ktorý Peking považuje za súčasť čínskeho územia.



Americký prezident zdôraznil, že Spojené štáty oficiálne uznávajú tzv. politiku jednej Číny, ktorú dlhodobo presadzuje Peking, ale sú rozhodne proti akýmkoľvek snahám o násilné ovládnutie Taiwanu Čínou.



"Destabilizovalo by to celý región a išlo by o udalosť podobnú tej, akej sme svedkami na Ukrajine," povedal Biden po rokovaní s japonským premiérom Fumiom Kišidom.



Zároveň urobil priamu spojitosť medzi ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine a čínskou hrozbou voči Taiwanu.



Prezident USA považuje za dôležité, aby šéf Kremľa "Putin zaplatil cenu za svoje barbarstvo na Ukrajine" a aby boli dôsledky preňho dlhodobé. Podľa jeho slov totiž nejde len o samotnú Ukrajinu, ale aj o Čínu, ktorá pozorne sleduje reakciu Západu na agresívne kroky Ruska.



"Aký signál tým vysielame Číne, čo sa týka dôsledkov, aké by mal... pokus zmocniť sa Taiwanu silou," spýtal sa Biden, ktorý konštatoval, že Peking na takýto krok nemá nijaké právo.



Šéf Bieleho domu vyjadril presvedčenie, že k čínskej invázii na Taiwan napokon nedôjde, čo však podľa neho bude závisieť aj od pevného a jasného postoja Západu k tejto otázke.



Japonský premiér Kišida po rokovaniach s Bidenom vyhlásil, že Japonsko a USA budú spoločne monitorovať čínske námorné aktivity, ako aj vojenské cvičenia Číny a Ruska i ďalšie otázky týkajúce sa Pekingu, napríklad problém porušovania ľudských práv.