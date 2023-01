Biden: Spojené štáty Ukrajine nedodajú stíhačky F-16

Washington 31. januára (TASR) - Spojené štáty Ukrajine na obranu pred ruskými silami nedodajú bojové stíhačky F-16. Vyhlásil to v pondelok americký prezident Joe Biden. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Šéf Bieleho domu Biden na otázku novinárov, či podporuje poslanie stíhačiek typu F-16 ukrajinským silám, odpovedal "Nie".



Biden tiež oznámil, že plánuje uskutočniť návštevu Poľska, avšak presný termín zatiaľ neohlásil. "Chystám sa ísť do Poľska. Ešte však neviem kedy," povedal.



Vedúci ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak v pondelok naznačil, že Poľsko vysiela pozitívne signály ohľadom možnej dodávky stíhačiek F-16 na Ukrajinu. Poľský premiér Mateusz Morawiecki však zdôraznil, že akékoľvek rozhodnutie o posilnení obranyschopnosti Ukrajiny musí byť prijaté v plnej koordinácii so spojencami zo Severoatlantickej aliancie.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron tiež nevylúčil dodanie lietadiel F-16, zdôraznil však, že musí byť splnených viacero podmienok.



Ukrajina v uplynulých dňoch zvýšila úsilie o získanie stíhačiek od západných spojencov. Žiada o nich krátko po tom, ako USA a Nemecko oznámili, že Ukrajine dodajú moderné tanky Abrams a Leopard.