Biden: Stiahnutie vojakov z Afganistanu do mája by bolo náročné

Washington 17. marca (TASR) - Prezident Spojených štátov Joe Biden v stredu varoval, že úplné stiahnutie amerických jednotiek z Afganistanu do 1. mája v rámci dohody s Talibanom je možné, ale bolo by "náročné". Informovala o tom agentúra AFP.



"Teraz rozhodujem o tom, kedy odídu," uviedol Biden. Podľa neho bývala americká vláda čele s exprezidentom Donaldom Trumpom dohodu s Talibanom "nevyrokovala solídne", čo má svoje následky. "Neúspech v súvislosti s riadnym prechodom moci z Trumpovho úradu na ten môj, čo zvyčajne trvá od volieb do dňa, keď nový prezident zloží prísahu, ma stál čas a následky. To je jeden z problémov, o ktorých teraz vo vzťahu k Afganistanu hovoríme," dodal.



Spojené štáty podpísali vlani s Talibanom dohodu, v ktorej prisľúbili stiahnutie svojich vojakov z Afganistanu do 1. mája 2021. Militantné islamistické hnutie sa výmenou zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou.



Ako pripomína AFP, mierové rokovania medzi Talibanom a afganskou vládou v Katare, ktoré začali vlani v septembri, odvtedy pokročili iba minimálne. Washington však chce oživiť mierový proces a dosiahnuť, aby Taliban a afganská vláda súhlasili s vytvorením určitej formy inkluzívnej vlády.