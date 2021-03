Biden stopol útoky dronov mimo vojnových zón, kde sú americkí vojaci

Washington 9. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden pozastavil útoky dronov mimo vojnových zón, v ktorých sú nasadení americkí vojaci. Akýkoľvek plánovaný útok dronom voči džihádistickým skupinám mimo Afganistanu, Sýrie či Iraku bude musieť schváliť Biely dom, povedal v pondelok hovorca Pentagónu John Kirby. Týka sa to napríklad Somálska či Líbye, ako informovala agentúra AFP.



Kirby uviedol, že ide "dočasné usmernenie", ktoré má zaistiť, že prezident bude mať úplný prehľad o plánovaných operáciách. "Neznamená to, že to bude natrvalo, ani zastavenie útokov (dronov)," povedal na tlačovej konferencii. "Jednoznačne sa zameriavame na pretrvávajúcu hrozbu od násilných extrémistických organizácií. A, samozrejme, sa v boji proti týmto hrozbám budeme naďalej zaväzovať k spolupráci s medzinárodnými partnermi," dodal.



Denník The New York Times napísal, že nové nariadenie dostali armádni velitelia tajne po Bidenovej januárovej inaugurácii, no zverejnené bolo až v uplynulých dňoch.



Bidenov predchodca Donald Trump počas svojich prvých dní v Bielom dome v roku 2016 zrušil kontroly zavedené Barackom Obamom týkajúce sa ozbrojených operácií proti džihádistickým extrémistickým skupinám so zdôvodnením, že dôveruje vyslaným veliteľom.



Následne došlo k rýchlemu nárastu útokov dronmi, ktoré sa tak stali jedinou formou vojenských operácií v krajinách, kde bolo vyslaných len niekoľko príslušníkov americkej armády, aby poskytli pomoc miestnym vládam. Ide napríklad o Somálsko, kde USA bojujú proti islamistickej skupine aš-Šabáb, či Líbyu, kde sa cieľom stala teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Hoci armáda tvrdí, že ide o presne cielené útoky, mimovládne organizácie varujú, že ich terčom sa často stávajú civilisti, čo znižuje ich účinnosť v boji proti extrémizmu.



Generálny inšpektor Pentagónu Glenn Fine v prvej verejnej správe o vojenskej operácii Spojených štátov v Somálsku zverejnenej vo februári priblížil, že súčasťou tamojšej misie je zaistiť, že do roku 2021 sa podarí aš-Šabáb, ako aj ďalšie teroristické skupiny dostatočne oslabiť, aby viac neboli schopné spôsobiť závažnú ujmu záujmom USA.



Fine však varoval, že napriek pretrvávajúcim americkým náletom v Somálsku a americkej pomoci africkým partnerským silám sa hrozba, ktorú predstavuje aš-Šabáb, zvyšuje a jej terčom sa môžu stať Spojené štáty.