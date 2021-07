Biden: Stratégie pre ekonomiku a na boj proti pandémii fungujú

Washington 2. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden a najvyšší predstavitelia jeho administratívy ocenili piatkovú správu o väčšom ako očakávanom prírastku pracovných miestach v júni. Podľa nich to ukazuje, že stratégie Bieleho domu pre ekonomiku a na boj proti pandémii fungujú.



„Toto je historický pokrok, keď sa naša ekonomika dostáva z najhoršej krízy za uplynulých 100 rokov, čiastočne poháňaná dramatickým pokrokom pri očkovaní nášho národa a potlačení pandémie, ako aj ďalšími prvkami amerického záchranného plánu,“ uviedol Biden v Bielom dome.



„Zjednodušene povedané, naša ekonomika je v pohybe,“ vyhlásil demokratický prezident.



Americký záchranný balík vo výške 1,9 bilióna USD (1,61 bilióna eur), ktorý v marci prešiel Kongresom bez podpory republikánov, napumpoval peniaze podnikom, domácnostiam a lokálnym vládam.



Ministerstvo práce v piatok informovalo, že firmy v USA pridali v júni 850.000 nových pracovných miest. Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali, že americká ekonomika vytvorí v júni 700.000 nových miest. A zároveň to naznačuje, že sa zotavovanie ekonomiky už môže zrýchľovať.



„Nič z toho sa nestalo náhodou,“ povedal Biden a silné čísla označil za „priamy výsledok“ plánu, ktorý niektorí spochybnili.



Od vypuknutia pandémie v marci 2020 prišli USA o viac ako 22 miliónov pracovných miest po zatvorení firiem a škôl. A hoci ekonomika generuje nové miesta, na trhu práce v USA je stále o 6,7 milióna pracovných miest menej ako pred pandémiou.



Piatková správa však naznačuje, že USA sa môžu vrátiť na úroveň predpandemickej zamestnanosti skôr, ako sa pôvodne očakávalo, uviedol ekonomický poradca Bieleho domu Jared Bernstein.



Nová ekonomická prognóza, ktorú rozpočtový úrad Kongresu uverejnil vo štvrtok (1. 7.), predpovedá, že miera nezamestnanosti klesne do konca budúceho roka na 3,6 % a priblíži sa k 50-ročnému minimu, uviedol Bernstein, ktorý odhaduje, že na konci tohto roka dosiahne miera nezamestnanosti 5 %. V júni sa pritom mierne zvýšila na 5,9 % z májového 14-mesačného minima 5,8 %.



Biden poukázal tiež na rast miezd, ktoré v júni medzimesačne stúpli o 0,3 % a medziročne o 3,6 %.



Firmy sa pritom sťažovali na nedostatok dostupných pracovníkov. Asi polovica štátov USA, väčšinu z nich vedú republikáni, preto pozastavuje poskytovanie osobitných dávok v nezamestnanosti zahrnutých do amerického záchranného plánu, aby sa ľudia vrátili späť do práce.