Biden: Svet voči Rusku za útok na Ukrajinu vyvodí zodpovednosť

Washington 24. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu povedal, že "svet voči Rusku vyvodí zodpovednosť" za jeho útok na Ukrajinu. Tento útok podľa Bidena spôsobí "katastrofálne straty na životoch". TASR informuje na základe správy od agentúry AFP.



"Rusko je zodpovedné za úmrtia a skazu, ktoré tento útok prinesie a Spojené štáty, ich spojenci a partneri budú odpovedať jednotným a rozhodným spôsobom," uviedol Biden vo vyhlásení, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Biely dom.



Biden to vyhlásil krátko po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok vojenských operácií na Ukrajine, píše AFP. Americký prezident sa podľa svojich slov vo štvrtok prihovorí Američanom, aby oznámil "následky", ktorým bude Rusko čeliť.



Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny.



Putin ukrajinských vojakov vyzval, aby zložili zbrane a vrátili sa domov. Ruský prezident takisto varoval ďalšie krajiny, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do krokov Ruska bude viesť k následkom.



Kremeľ v stredu oznámil, že lídri dvoch separatistických regiónov vo východnej časti Ukrajiny ruského prezidenta Putina žiadajú o "pomoc" s "odrazením agresie" zo strany ukrajinskej armády.



Ruský prezident v pondelok tieto regióny - Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR) - vyhlásil za nezávislé štáty a nariadil vyslanie vojsk do týchto oblastí.



Západ upozorňuje, že Rusko na hraniciach s Ukrajinou zhromaždilo desaťtisíce vojakov a môže každú chvíľu uskutočniť útok na Ukrajinu, pripomína AFP.