Biden telefonicky zablahoželal Trumpovi a pozval ho do Bieleho domu

Washington 6. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu telefonicky zagratuloval úspešnému kandidátovi vo voľbách o post hlavy USA Donaldovi Trumpovi. Pozval ho tiež do Bieleho domu na rozhovor o bezproblémovom odovzdaní moci, informuje TASR podľa agentúr AP a Reuters.



Biely dom vo vyhlásení uviedol, že zamestnanci úradu budú dohodovať termín stretnutia v blízkej budúcnosti. V telefonáte sa tiež údajne zhodli na potrebe zjednotenia krajiny.



Biden plánuje predniesť prejav k občanom o výsledkoch volieb vo štvrtok. Americký prezident sa rozprával už aj so svojou viceprezidentkou a neúspešnou kandidátkou Kamalou Harrisovou. Ocenil priebeh jej kampane.



Telefonicky zagratulovala Trumpovi k víťazstvu už skôr aj samotná Harrisová. Tiež spolu hovorili o dôležitosti pokojného odovzdania moci. Pripomenula mu, že bude prezidentom pre všetkých Američanov.



Neúspešná demokratická kandidátka by mala v stredu na Howardovej univerzite vo Washingtone o 22.00 h SEČ predniesť verejný prejav, v ktorom uzná porážku vo voľbách.



Trump získal podľa NBC News doteraz najmenej 291 hlasov voliteľov, jeho demokratická súperka, viceprezidentka Kamala Harrisová ich má najmenej 223. Na víťazstvo bolo pritom potrebných 270 hlasov v zbore voliteľov.