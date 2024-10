Novej mexickej prezidentke zagratuloval telefonicky aj Biden

Washington 5. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok telefonicky zablahoželal Claudii Sheinbaumovej k jej nástupu do funkcie mexickej prezidentky, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Hlavy štátov si v rozhovore potvrdili vzájomné silné väzby medzi krajinami a zdôraznili svoj záväzok pokračovať v pevnom partnerstve založenom na spolupráci, ktoré prispeje k prosperite a bezpečnosti v oboch krajinách, uviedol Biely dom v sobotnom vyhlásení.



Biden tiež poďakoval prvej žene na poste prezidenta v Mexiku za "srdečné privítanie" jeho manželky Jill Bidenovej na inaugurácii začiatkom tohto týždňa. Prvá dáma USA bola medzi tými, ktorí sa v utorok prizerali, ako bývalá starostka hlavného mesta Mexika zložila slávnostnú prísahu.



Sheinbaumová v júnových prezidentských voľbách zvíťazila so ziskom 59,75 percenta hlasov, zatiaľ čo jej opozičná kandidátka Xóchitl Gálvezová skončila na druhom mieste so ziskom 27,45 percenta hlasov. V prezidentskej funkcii nahradila svojho blízkeho spojenca Andrésa Manuela Lópeza Obradora. Nová prezidentka sľubuje, že zachová rozšírenú sieť sociálneho zabezpečenia a ďalšie opatrenia, ktoré zaviedol jej predchodca.



Mexiko, najľudnatejšia španielsky hovoriaca krajina na svete, je domovom 129 miliónov ľudí a od získania nezávislosti malo 65 mužských prezidentov. Niektoré nedávne štúdie ukazujú, že násilie páchané na ženách v Mexiku v posledných rokoch prudko vzrástlo, píše AFP.