Biden telefonoval juhoafrickému prezidentovi Ramaphosovi

Johannesburg 9 apríla (TASR) - Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa mal v piatok telefonický rozhovor s americkým prezidentom Joeom Bidenom, deň po tom, ako sa jeho krajina zdržala hlasovania o rezolúcii, ktorá pozastavuje Rusku členstvo v Rade OSN pre ľudské práva pre jeho agresiu na Ukrajine. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



Ramaphosa, ktorého vláda bola kritizovaná za to, že odmietla odsúdiť krvavú inváziu Moskvy, deň predtým označil Bezpečnostnú radu OSN za "zastaranú" a nutne potrebujúcu reorganizáciu.



Niekoľko hodín na to bola Juhoafrická republika jednou z 58 krajín, ktoré sa zdržali hlasovania o rezolúcii Valného zhromaždenia OSN, pozastavujúcej Rusku členstvo v Rade OSN pre ľudské práva ako trest za inváziu na Ukrajinu. Juhoafrická republika sa tak už po tretíkrát zdržala hlasovania o rezolúciách prijatých pre vojnu.



Ramaphosa v piatok na Twitteri napísal, že mal "produktívny" telefonát s Bidenom. "Vymenili sme si názory na konflikt na Ukrajine a zhodli sme sa na potrebe prímeria a dialógu medzi Ukrajinou a Ruskom," napísal Ramaphosa.



Biely dom uviedol, že Biden v telefonickom rozhovore "zdôraznil silu bilaterálneho partnerstva, ako aj globálne výzvy, ktoré priniesla ďalšia ruská invázia na Ukrajinu". Americký prezident prízvukoval "potrebu jasnej, jednotnej medzinárodnej reakcie na ruskú agresiu na Ukrajine," uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.



Podľa miestnych médií to bol Biden, kto inicioval telefonát.



Výrazné napomenutie Ruska v OSN znamenalo len druhé pozastavenie členstva krajiny v Rade pre ľudské práva. Prvou krajinou bola Líbya v roku 2011.



Ramaphosa vo štvrtok ostro kritizoval Bezpečnostnú radu OSN za to, že umožnila mocným národom využiť svoj vplyv na prijatie rozhodnutí, ktoré boli niekedy katastrofálne. "Súčasné zloženie Bezpečnostnej rady OSN je zastarané a nereprezentatívne. Znevýhodňuje rozvojové krajiny," vyhlásil.



Juhoafrická republika si zachovala neutrálny postoj ku konfliktu na Ukrajine, vyzdvihujúc rokovania ako najlepšiu možnosť na ukončenie konfliktu napriek medzinárodnému pobúreniu a odsúdeniu.