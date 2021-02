Biden telefonoval s irackým premiérom o raketovom útoku v Bagdade

Washington 24. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden a iracký premiér Mustafá Kázimí telefonovali o pondelkovom raketovom útoku v Bagdade, ktorý zasiahol oblasť, kde sídli americké veľvyslanectvo. Zhodli sa, že tí, ktorí majú útok na svedomí, by mali niesť plnú zodpovednosť, oznámil v noci na stredu Biely dom.



Rozhovor sa uskutočnil len niekoľko dní po tom, čo od Bidenovej inaugurácie uplynul jeden mesiac, pripomenula agentúra AFP.



Biden podľa vyhlásenia Bieleho domu "potvrdil podporu suverenity a nezávislosti Iraku zo strany USA a ocenil vedenie predsedu vlády".



"(Biden a Kázimí) diskutovali o nedávnych raketových útokoch na irackých vojakov a príslušníkov koalície a dohodli sa, že musia za to niesť plnú zodpovednosť tí, ktorí to majú na svedomí," uviedol Biely dom.



Obaja lídri diskutovali aj o dôležitosti napredovania v strategickom dialógu medzi svojimi krajinami a rozšírení bilaterálnej spolupráce v ďalších kľúčových otázkach.



Na tzv. Zelenú zónu v centre irackej metropoly Bagdad vypálili v pondelok niekoľko rakiet. Najmenej dve rakety dopadli pri hranici samotnej zóny, v ktorej majú sídla okrem amerického aj ďalšie západné veľvyslanectvá. Útok nebol naplánovaný tak, aby rakety zasiahli priamo diplomatickú misiu USA, vysvetlil bezpečnostný zdroj pre AFP.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price v pondelok vyhlásil, že Irán ponesie zodpovednosť za svojich irackých spojencov zodpovedných za zmienený útok.



Išlo už o tretí útok za posledný týždeň, ktorý mieril na západné diplomatické, vojenské alebo komerčné objekty v Iraku.