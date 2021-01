Biden telefonoval s kanadským premiérom ako prvým zahraničným lídrom

Washington 23. januára (TASR) - Nový americký prezident Joe Biden v piatok absolvoval svoj prvý telefonický rozhovor s kanadským premiérom Justinom Trudeauom, ktorý bol pre Bidena zároveň prvým telefonickým rozhovorom s lídrom iného štátu odkedy prevzal prezidentský úrad. Uviedla to agentúra DPA.



Biden a Trudeau sa dohodli, že sa budúci mesiac stretnú za účelom "znovuobnovenia hlbokého a pretrvávajúceho priateľstva medzi Kanadou a Spojenými štátmi".



Telefonický rozhovor podľa Bieleho domu podčiarkol strategický význam vzťahov medzi Ottawou a Washingtonom a bol zároveň impulzom pre opätovné znovuoživenie spolupráce v boji proti pandémii nového koronavírusu a klimatickým zmenám, ako i v oblasti obrany a medzinárodného obchodu.



Biden zároveň vzal na vedomie Trudeauovo sklamanie z rozhodnutia zrušiť povolenie pre výstavbu kontroverzného ropovodu Keystone XL, napísala agentúra.



V jednom zo svojich prvých rozhodnutí v úrade, Biden zrušil povolenie, vydané v marci roku 2019, ktoré malo dať zelenú ropovodu pre prepravu ropy z Kanady do USA. Podľa Bieleho domu by jeho výstavba nebola v súlade s ekonomickými a environmentálnymi cieľmi novej americkej vlády.