Biden telefonoval s lídrami Talianska, Francúzska, Nemecka a Británie

Washington 21. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok telefonoval prostredníctvom konferenčného hovoru s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, talianskym premiérom Mariom Draghim a britským premiérom Borisom Johnsonom. Podľa Bieleho domu trval telefonický rozhovor takmer hodinu, Biden počas neho vyjadril vážne znepokojenie nad "brutálnym postupom Ruska na Ukrajine". TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Podľa Bieleho domu sa spojenci dohodli, že aj naďalej budú vojenskou pomocou podporovať "statočných Ukrajincov, ktorí bránia svoju krajinu pred ruskou agresiou". Lídri sa zhodli na tom, že je potrebné zvýšiť humanitárnu pomoc pre viac ako tri milióny ľudí, ktorí z Ukrajiny utiekli pred vojnou do zahraničia.



Témou rozhovoru bolo aj diplomatické úsilie na podporu snáh Ukrajiny o dosiahnutie prímeria, uvádza agentúra DPA.



Biden v stredu odcestuje do Bruselu, kde sa vo štvrtok zúčastní na summitoch NATO, EÚ a skupiny G7. V piatok sa šéf Bieleho domu presunie do Poľska. Vo Varšave sa má v sobotu stretnúť s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.