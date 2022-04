Biden telefonoval s Macronom a zagratuloval mu k znovuzvoleniu

Washington/Paríž 25. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok telefonoval so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, aby mu zagratuloval k znovuzvoleniu. Oznámil to Biely dom vo vyhlásení zverejnenom na svojej oficiálnej webovej stránke.



"(Prezident Biden) vyzdvihol blízke a stále vzťahy medzi Spojenými štátmi a Francúzskom, naším najstarším spojencom, ktoré sú založené na spoločných demokratických hodnotách, ekonomických väzbách a bezpečnostnej spolupráci," uviedol Biely dom vo vyhlásení.



Ten zároveň dodal, že americký prezident počas telefonátu vyjadril svoju pripravenosť pokračovať v blízkej spolupráci s Macronom na "spoločných globálnych prioritách".



Biden v pondelok pre novinárov uviedol, že jeho prvý pokus o kontaktovanie Macrona v nedeľu večer zlyhal, a preto mu k výhre v nedeľňajšom druhom kole francúzskych prezidentských volieb zagratuloval osobne až v pondelok, píše agentúra AFP.



"Snažil som sa s ním včera večer hovoriť... no dobre sa zabával na Eiffelovej veži," uviedol Biden, pričom dodal, že z francúzskych volieb má dobrý pocit.



Vo svojej prvej reakcii na znovuzvolenie Macrona uviedol Biden v nedeľu vo vyhlásení, že Francúzsko je kľúčovým partnerom Spojených štátov a že obe krajiny budú ďalej blízko spolupracovať. Táto spolupráca bude pritom podľa Bidena zahŕňať aj pomoc Ukrajine, obranu demokracie a boj proti klimatickým zmenám.