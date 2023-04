Biden telefonoval s Macronom o jeho návšteve Číny

Washington/Paríž 20. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden a najvyšší francúzsky predstaviteľ Emmanuel Macron vo štvrtok telefonicky diskutovali o nedávnej návšteve šéfa Elyzejského paláca v Číne. Oznámil to vo vyhlásení Biely dom, informuje TASR.



"V nadväznosti na rozhovor zo 4. apríla lídri diskutovali o nedávnej ceste prezidenta Macrona do Čínskej ľudovej republiky a o ich pokračujúcich snahách zameraných na zvyšovanie prosperity a posilňovanie bezpečnosti, spoločných hodnôt a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách v indicko-tichomorskej oblasti," uviedol Biely dom.



Obaja podľa vyhlásenia potvrdili dôležitosť zachovania mieru a stability v Taiwanskom prielive a opätovne vyjadrili podporu Ukrajine brániacej sa "brutálnej ruskej agresii".



Macron počas nedávnej návštevy Číny povedal, že Európa by nemala byť vazalom Spojených štátov a mala by zaujať svoj vlastný postoj aj k otázke vzťahov k Číne a Taiwanu. Macronove vyhlásenia následne kritizovali viacerí americkí politici vrátane bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ale napríklad aj Poľsko. Naopak, jeho slová ocenili v Číne a Macrona podporil aj maďarský premiér Viktor Orbán.