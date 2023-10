Biden telefonoval s Netanjahuom o vyššej pomoci pre civilistov v Gaze

Washington 29. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyzval v nedeľu Izrael na to, aby chránil civilistov v pásme Gaze. V mene Spojených štátov taktiež žiadal okamžité navýšenie humanitárnej pomoci smerujúcej do tejto palestínskej enklávy. Vyjadril sa tak v telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, píše TASR podľa agentúry AFP.



Biden podľa vyhlásenia Bieleho domu Netanjahuovi povedal, že Izrael má právo brániť sa. Mal by to však robiť spôsobom, ktorý je v súlade s medzinárodným právom týkajúcim sa ochrany civilistov. Obaja lídri hovorili aj o snahách oslobodiť vyše 200 rukojemníkov, ktorých zajali 7. októbra palestínski militanti z hnutia Hamas pri bezprecedentnom útoku na území Izraela.



Izraelská armáda v nedeľu informovala, že týchto rukojemníkov je 239. Rukojemníkmi sú prevažne izraelskí civilisti, nachádzajú sa však medzi nimi aj Američania.



Biden v telefonáte s Netanjahuom taktiež "zdôraznil potrebu okamžite a výrazne zvýšiť prísun humanitárnej pomoci" určenej na uspokojenie základných potrieb civilistov v pásme Gazy.



Americký prezident v nedeľu telefonoval aj s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Hovorili spolu taktiež o ochrane životov civilistov v Gaze. Podľa vyhlásenia Bieleho domu sa zaviazali aj "k výraznému urýchleniu a zvýšeniu pomoci smerujúcej do Gazy, a to od dnešného dňa a následne nepretržite".