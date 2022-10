Biden telefonoval s talianskou premiérkou Meloniovou o pomoci Ukrajine

Washington 26. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden a nová talianska premiérka Giorgia Meloniová v utorok telefonicky diskutovali o záväzku pokračovať v poskytovaní pomoci Ukrajine. Oznámil to Biely dom vo vyhlásení zverejnenom na svojej oficiálnej webovej stránke, informuje TASR.



Biden zablahoželal Meloniovej k vymenovaniu do funkcie. Lídri v telefonáte podľa Bieleho domu zdôraznili silné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Talianskom a vyjadrili pripravenosť spolupracovať v rámci Severoatlantickej aliancie na riešení spoločných výziev.



Americký prezident a talianska premiérka takisto hovorili o "svojom záväzku pokračovať v poskytovaní pomoci Ukrajine, braní Ruska na zodpovednosť za jeho agresiu, riešení výziev v spojitosti s Čínou, ako aj o záväzku zabezpečiť udržateľné a dostupné zdroje energie", uvádza Biely dom.



Meloniová v sobotu zložila prísahu do rúk talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu ako predsedníčka novej talianskej vlády. Taliansko tak má historicky prvýkrát na čele vlády ženu a zároveň prvú krajne pravicovú líderku od druhej svetovej vojny.



Ešte pred zložením prísahy Meloniová uviedla, že jej pravicová vláda bude mať jasné proeurópske smerovanie a bude podporovať členstvo Talianska v Severoatlantickej aliancii. Zároveň opakovane ubezpečila, že bude pokračovať v podpore Ukrajiny.