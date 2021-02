Biden telefonoval so saudskoarabským kráľom, zdôraznil ľudské práva

Washington 26. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden telefonoval vo štvrtok vôbec prvýkrát od svojho januárového nástupu do úradu so saudskoarabským kráľom Salmánom. Agentúra AFP poukázala na to, že telefonát sa uskutočnil krátko predtým, ako USA zverejnia svoju správu o vražde saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.



Biden a 85-ročný kráľ hovorili o "záväzku USA pomôcť Saudskej Arábii pri obrane jej územia, keď čelí útokom skupín podporovaných Iránom," uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.



Americký prezident takisto "potvrdil dôležitosť, ktorú Spojené štáty prikladajú ľudským právam a právnemu štátu".



Saudskoarabská tlačová agentúra SPA uviedla, že kráľ aj Biden zdôraznili "hĺbku vzťahov medzi oboma krajinami", pričom diskutovali o "destabilizačných aktivitách Iránu a jeho podpore teroristických skupín" v tomto regióne.



Očakáva sa, že Bidenova administratíva už v piatok zverejní správu o vražde Džamála Chášukdžího, podľa ktorej novinárovo zabitie nariadil saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, píše agentúra DPA.



Chášukdží bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskôr sa stal kritikom tamojšieho režimu. Žil v dobrovoľnom exile v Spojených štátoch a písal pre denník The Washington Post. Zmizol 2. októbra 2018 po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Neskôr vyšlo najavo, že jeho telo bolo rozštvrtené.



Saudskoarabský súd 7. septembra zrušil päť rozsudkov smrti nad osobami podozrivými zo zapojenia do vraždy Chášukdžího a vyniesol konečný verdikt, na základe ktorého päť osôb dostalo 20-ročný trest väzenia, jedna osoba dostala desaťročný trest väzenia a dve sedemročný trest. Rozsudky smrti zrušil súd na základe oficiálneho odpustenia zo strany rodiny zavraždeného novinára.