Biden telefonoval so Zelenským, USA posielajú ďalšie raketomety HIMARS

Washington/Kyjev 4. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorkovom telefonáte so svojím ukrajinským partnerom Volodymyrom Zelenským uviedol, že na ceste na Ukrajinu je ďalšia vojenská pomoc od Spojených štátov v hodnote 625 miliónov dolárov vrátane salvových raketometov HIMARS, delostreleckých systémov, munície a obrnených vozidiel. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP, odvolávajúcej sa na Biely dom.



Americká vláda nespresnila počet čerstvo poskytnutých raketometov HIMARS. Ukrajina už disponuje 16 systémami HIMARS, ktoré sú jednými z jej najúčinnejších prostriedkov boja proti ruskej vojenskej agresii, ktorá sa začala 24. februára, píše AFP.



Biden prisľúbil, že USA budú naďalej pomáhať Ukrajine v boji proti ruskému agresorovi, a to "tak dlho, ako to bude potrebné". Zopakoval, že Spojené štáty nikdy neuznajú anexiu Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti Ruskom, ktorú minulý týždeň po kontroverzných referendách schválil ruský prezident Vladimir Putin.