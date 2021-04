Biden v telefonáte so Zelenským vyjadril podporu suverenite Ukrajiny

Na archívnej snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Kyjev 2. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden potvrdil v piatok za USA "". Biden sa takto podľa vyhlásenia Bieleho domu vyjadril v piatkovom telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informovala agentúra AFP.Išlo prvý telefonát, ktorý Biden so Zelenským absolvoval od svojho januárového nástupu do funkcie. Došlo k nemu po tom, ako Rusko v piatok varovalo Západ, že ak rozmiestni svoje ozbrojené sily okolo Ukrajiny, tak Moskva prijme ďalšie opatrenia na zaistenie svojej bezpečnosti.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyslovil takéto varovanie deň po tom, ako Zelnskyj obvinil Moskvu zo sústreďovania vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Opatrenia, aké by Moskva prijala, však Peskov nekonkretizoval a trval tiež na tom, že Rusko sa Ukrajine nevyhráža.Zelenskyj v piatok na Twitteri uviedol, že sa "" porozprával s Bidenom, pričom partnerstvo Kyjeva s Washingtonom označil za "" pre Ukrajincov.Ukrajina i Spojené štáty tento týždeň hlásili presuny ruských vojakov na anektovanom Krymskom polostrove a pri rusko-ukrajinských hraniciach - v blízkosti území kontrolovaných proruskými separatistami.Zelenskyj vo štvrtok obvinil Moskvu zo sústreďovania vojakov na hraniciach s Ukrajinou, pričom uviedol, že "Peskov zhromažďovanie vojakov pri hraniciach s Ukrajinou priamo nepotvrdil. Vo štvrtok však zdôraznil, že Rusko má právo presúvať vojakov po svojom území podľa svojho uváženia.Ukrajinskí ministri zároveň vo štvrtok rokovali o aktuálnej bezpečnostnej situácii s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom. Washington prisľúbil, že sa v prípade ruskej "" postaví na stranu Ukrajiny.Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny vypukol v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a časti východoukrajinského Donbasu ovládli proruskí separatisti. Kyjev a západné štáty obviňujú Moskvu z poskytovania ozbrojenej podpory donbaským separatistom, čo Rusko popiera.