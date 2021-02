Biden: Trump by nemal mať prístup k tajným informáciám

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump 6. januára 2021 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 6. februára (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump by vzhľadom na svoje nevyspytateľné správanie nemal mať prístup k tajným informáciám spravodajských služieb. Uviedol to súčasný prezident USA Joe Biden v rozhovore pre televíznu stanicou CBS News. V sobotu o tom informovala agentúra AP." povedal Biden a vyjadril obavu, že by Trump mohol tajné informácie náhodou prezradiť.Nová vláda odchádzajúcim prezidentom tradične umožní prístup k spomínaným brífingom, pripomína AP. Šéf výboru pre kontrolu tajných služieb americkej Snemovne reprezentantov Adam Schiff ešte niekoľko dní pred Bidenovou inauguráciou uviedol, že Trumpovi by toto právo nemalo byť udelené.Rovnaký názor však vyjadrila aj bývalá vysokopostavená predstaviteľka úradu riaditeľa národných spravodajských služieb (DNI) Susan Gordonová, ktorá túto funkciu vykonávala v rokoch 2017-2019, teda počas Trumpovho funkčného obdobia. Podľa Gordonovej má Trump rozsiahle medzinárodné podnikateľské záujmy, ktoré by spravodajské služby iných národov mohli zneužiť.Bývalý prezident v súčasnosti čelí ústavnej žalobe (impeachment) v súvislosti s násilnosťami, ku ktorým došlo 6. januára v americkej metropole Washington. Trump je obvinený z podnecovania na vzburu.Demokrati požadujú, aby bol Trump uznaný za vinného a bolo mu doživotne znemožnené obsadiť funkciu na federálnej úrovni. To by mu okrem iného zabránilo kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024.