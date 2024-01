Biden: Trump je ochotný obetovať demokraciu, len aby sa dostal k moci

Harrisburg 6. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok varoval, že snahy exprezidenta Donalda Trumpa o opätovné dobytie Bieleho domu v roku 2024 predstavujú vážnu hrozbu pre krajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Biden to uviedol v prejave, ktorý predniesol neďaleko Valley Forge, vo svojom rodnom štáte Pennsylvánia, v predvečer tretieho výročia násilných demonštrácií 6. januára 2021, keď Trumpovi priaznivci vtrhli do washingtonského Kapitolu vo chvíli, keď sa zákonodarcovia chystali potvrdiť Bidenovo volebné víťazstvo a Trumpovu porážku, ktorú dodnes neuznal.



V úvode svojho prejavu Biden poukázal na symboliku parku Valley Forge, kde tisíce vojakov vtedajšieho generála a budúceho prezidenta Georgea Washingtona za cenu značných strát na životoch prečkali pred takmer 250 rokmi zimu vo vojne za americkú nezávislosť. Podľa Bidena 6. január 2021 znamenal "deň, keď sme takmer stratili Ameriku". Na tomto symbolickom mieste varoval pred súčasnými hrozbami pre demokraciu, ktoré podľa neho stelesňuje jeho pravdepodobný republikánsky volebný rival Donald Trump.



V prejave, ktorým Biden odštartoval svoju predvolebnú kampaň v novom roku, sa snažil voličom objasniť, aká voľba ich čaká na jeseň. Američania budú podľa prezidenta v novembrových voľbách rozhodovať o mnohých veciach, predovšetkým ale o budúcnosti americkej slobody a demokracie.



Podľa neho Donald Trump je ochotný obetovať americkú demokraciu, len aby sa opäť dostal k moci. "Trumpova kampaň je len o ňom samotnom. Nie je o Amerike, nie je o vás," vyhlásil prezident.



Biden povedal, že "snahou prepísať fakty zo 6. januára sa Trump pokúša ukradnúť históriu rovnakým spôsobom, akým sa pokúsil ukradnúť voľby".



Trump podľa neho chce "otvorenú politickú vojnu" a nevníma politiku ako nástroj na mierové riešenie nezhôd. Dodal, že neexistuje žiadna pochybnosť o tom, "kto je Trump alebo čo má v úmysle urobiť".



Trump, ktorý čelí 91 obvineniam z trestných činov súvisiacich s jeho snahou zvrátiť svoju prehru vo voľbách a troch ďalších zločinov, tvrdí, že Biden a vedúci predstavitelia demokratov sa sami snažia podkopať demokraciu tým, že zneužívajú právny systém na zmarenie kampane svojho hlavného rivala.



Zhruba desať mesiacov pred novembrovým volebným finále 81-ročný Biden v predvolebných prieskumoch za svojim 77-ročným rivalom zaostáva v piatich zo šiestich amerických štátov považovaných za významné volebné bojiská, a to aj medzi mladšími voličmi a voličmi inej ako bielej pleti, ktorí tvoria významnú časť Bidenovej voličskej základne.