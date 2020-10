Biden: Trumpove obvinenia o korupcii sú snahou očierniť ma

Washington 22. októbra (TASR) - Kandidát Demokratickej strany v amerických prezidentských voľbách Joe Biden v stredu odmietol obvinenia zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že bol spolu so svojím synom Hunterom zapletený do korupčných praktík. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



"Z posledných síl sa v rámci tejto zúfalej kampane snaží očierniť mňa i moju rodinu," vyjadril sa Biden v súvislosti s Trumpovými obvineniami počas rozhovoru pre televíznu stanicu WISN-TV.



Trump v utorok amerického ministra spravodlivosti Williama Barra požiadal, aby začal korupčné vyšetrovanie vo veci podnikania Bidenovho syna Huntera. Prezident žiada, aby zistenia z vyšetrovania boli zverejnené ešte pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami, ktoré sa majú konať 3. novembra.



Trumpove dlhodobé tvrdenia o tom, že obaja Bidenovci sú zaplatení do korupčného škandálu, minulý týždeň posilnil článok v americkom denníku The New York Post, ktorý opisuje ich údajné korupčné praktiky.



Denník v predmetnom článku rozoberá elektronickú korešpondenciu Huntera Bidena. Konkrétne informuje o e-maile z apríla 2015, v ktorom poradca členov predstavenstva ukrajinskej plynárenskej firmy Burisma Vadym Požarskyj ďakuje Bidenovi mladšiemu za pozvanie na stretnutie s jeho otcom (Joeom Bidenom) vo Washingtone. Joe Biden bol v tom čase viceprezidentom USA.



V správe sa však nespresňuje dátum stretnutia a neexistuje ani dôkaz, že sa vôbec odohralo. Volebný štáb Joea Bidena vyhlásil, že k takémuto stretnutiu nikdy nedošlo.



Samotný Biden dlhodobo odmieta tvrdenia o kauze, ktorá spočíva v obvineniach, že spolu so svojím synom využili svoj vplyv a pomohli ukrajinskej spoločnosti Burisma, v ktorej predstavenstve pôsobil práve Hunter Biden.



V poslednom období je na Joea Bidena - kandidáta Demokratickej strany - z viacerých strán vyvíjaný tlak, aby podrobnejšie vysvetlil podnikanie svojho syna, ako aj to, akú úlohu v ňom mal zohrať on sám. Redakčná rada denníka The Wall Street Journal minulý týždeň napísala, že namiesto toho, aby tvrdenia odmietal, Biden teraz "verejnosti dlží vysvetlenie," ktoré sa týka najmä obchodov jeho syna s Čínou.